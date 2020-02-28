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Власть

В Кыргызстане запретили использовать самолеты старше 25 лет

В Кыргызстане запретили эксплуатацию гражданских воздушных судов, возраст которых составляет более 25 лет с даты выпуска. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. В документе пересмотрели ограничения по возрасту и связанные с этим сроки эксплуатации воздушных судов, вносимых в Государственный реестр. Сделано это для развития гражданской авиации и повышения доступности товаров и услуг для населения регионов страны.

Для самолетов, которые предназначены для выполнения коммерческих грузовых перевозок, установлено возрастное ограничение в 50 лет.

Кроме того, запрещена перевозка пассажиров на воздушных судах, ранее включенных в госреестр, возраст которых более 40 лет с даты выпуска. Из реестра исключат самолеты, которые не летают в течение последних двух лет из-за отсутствия летной годности.

«Это решение повлечет за собой повышение товарооборота страны, выполняемых грузовыми воздушными судами Кыргызстана, будет способствовать развитию рынка авиационных услуг и созданию здоровой конкуренции иностранным авиакомпаниям», — подчеркнули в кабмине.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145067/
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