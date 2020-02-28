Владимир Путин рассказал, что связывает Кыргызстан и Россию

Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин открыли перекрестный год Кыргызстана и России .

Глава РФ отметил, что Кыргыстан и Россию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, которые поступательно развиваются по самым разным направлениям.

«Нашими государствами поддерживаются интенсивные политические диалоги. Мы регулярно встречаемся с Сооронбаем Жээнбековым. Сегодня переговоры прошли в традиционно деловом и конструктивном ключе», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что обе страны сотрудничают по военной линии, как на двустороннем уровне, так и в рамках организации ОДКБ.

«Осуществляются крупные совместные проекты в горнодобывающей отрасли, в сфере транспорта и других технологий. Россия является основным поставщиком энергоресурсов. В наших учебных заведениях осуществляется подготовка квалифицированных кадров для Кыргызстана. Россия нацелена на дальнейшее всемерное укрепление разноплановых связей с Киргизией. Мы рассчитываем, что во многом этому будет способствовать перекрестный год», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава РФ отметил, что Сооронбая Жээнбекова и делегацию КР ждут на юбилейном торжестве в честь 75-летия Дня Победы в Москве.

«Рассчитываем, что кыргызские военные вместе с представителями ряда других стран примут участие в параде на Красной площади», — сказал Владимир Путин.