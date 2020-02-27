Перекрестный год. Сооронбай Жээнбеков встретился с Михаилом Мишустиным

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочего визита в Москву встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, стороны обменялись мнениями об актуальных направлениях двустороннего сотрудничества. Михаил Мишустин подчеркнул готовность к продолжению максимально эффективного взаимодействия с правительством КР.

Глава правительства РФ добавил, что российская сторона также ожидает участие Сооронбая Жээнбекова в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве.

Михаил Мишустин отметил, что двусторонние отношения между странами носят союзнический и стратегический характер, динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков и Михаил Мишустин

Президент Кыргызстана подчеркнул активизацию кыргызско-российских отношений за последние два года. И выразил уверенность в том, что девятый межрегиональный форум, который ожидается в Екатеринбурге в текущем году, станет плодотворным и успешным.

Сооронбай Жээнбеков сказал, что кыргызская сторона придает важное значение успешной реализации всех мероприятий в рамках Перекрестного года. Он заметил, что успешное исполнение общих замыслов и реализация этого уникального проекта послужат дальнейшему укреплению союзнических отношений и стратегического партнерства.

Глава государства заявил, что взаимовыгодное укрепление и расширение торгово-экономического сотрудничества между странами полностью отвечают стратегическим интересам КР.