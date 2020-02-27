Депутат забеспокоился о здоровье. Ему посоветовали есть больше меда

Депутат Камчыбек Жолдошбаев неожиданно в ходе обсуждения отчета кабмина о подготовке к проведению весенних полевых работ поинтересовался, что нужно пить и есть для поддержки иммунитета.

По его словам, в воздухе витают опасные вирусы и надо себя беречь. Поэтому представители Минсельхоза должны рассказать ему и коллегам, какие природные средства есть для поддержания здоровья.

«Ешьте ат-башинский мед, да побольше, тогда не будете болеть», — сказал заместитель министра сельского хозяйства Жаныбек Керималиев.

«Это точно? Может, еще какие рецепты есть?» — беспокоился Камчыбек Жолдошбаев.

Его поспешили заверить, что мед — лучшее средство профилактики инфекции.