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Власть

Первым замакима Баткенского района стал Адыбек Набиев

Адыбек Набиев назначен первым заместителем главы-акима Баткенской районной государственной администрации. Соответствующий приказ 26 февраля подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

О новом замакима известно, что он родился в 1968 году в селе Говсувар Баткенского района. По профессии  юрист. Советник государственной службы 2-го класса.

Ранее работал заведующим отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций представительства правительства в Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144932/
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