Первым замакима Баткенского района стал Адыбек Набиев

Адыбек Набиев назначен первым заместителем главы-акима Баткенской районной государственной администрации. Соответствующий приказ 26 февраля подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

О новом замакима известно, что он родился в 1968 году в селе Говсувар Баткенского района. По профессии — юрист. Советник государственной службы 2-го класса.

Ранее работал заведующим отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций представительства правительства в Баткенской области.