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Власть

Сооронбай Жээнбеков возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Двухдневный рабочий визит Сооронбая Жээнбекова в Российскую Федерацию начался с возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в городе Москве. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, глава государства почтил память погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания.

В мероприятии участие приняли члены официальной делегации Кыргызстана.

В рамках визита главы двух государств примут участие в церемонии открытия перекрестного года Кыргызстана и России, планируются встречи с президентом Владимиром Путиным, заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым, главой правительства Михаилом Мишустиным.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144930/
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Дословно. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков
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