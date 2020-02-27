Интервью Сооронбая Жээнбекова российским журналистам. О чем рассказал президент

Накануне открытия перекрестного года Кыргызстана и России Сооронбай Жээнбеков дал большое интервью журналистам ТАСС.

Один из вопросов касался будущего русского языка в Кыргызстане.

«Побывавшие в Киргизии россияне отмечают широкое распространение в ней русского языка, на котором здесь говорят без каких-либо проблем. Будет ли республика и в будущем на государственном уровне поддерживать изучение русского языка, который во многих республиках ближнего зарубежья фактически остается языком межнационального общения?» — спросил Михаиль Митцель.

В Конституции Кыргызстана русский язык закреплен как официальный. Его статус останется и не будет меняться. Сооронбай Жээнбеков

«У нас русский язык широко применяется во всех сферах жизни. Русский язык прежде всего обеспечивает возможность для межнационального общения и ознакомления с культурой, историей, традициями наших стран и народов», — подчеркнул президент Кыргызстана.

Он отметил, что во время перекрестного года, кстати, состоится целый комплекс мероприятий, направленных на поддержку русского языка. Например, проведение международных просветительских экспедиций в Кыргызской Республике, организация стажировок для учителей наших школ и преподавателей вузов с использованием информационных технологий, направленных на изучение русского языка и знакомство с русской культурой, литературой и российским образованием. Участие представителей Кыргызской Республики в международном конкурсе чтецов русской классической литературы, открытие филиала МГУ имени Михаила Ломоносова в городе Оше и так далее.

Благодаря хорошему знанию русского языка наши граждане более комфортно чувствуют себя в России. Сооронбай Жээнбеков

Вместе с тем, как отметил глава государства, есть и проблемы.

«Проблемы имеются, одна из них — это уровень преподавания русского языка в регионах. При поддержке России мы намерены улучшить ситуацию. Также планируем внедрить международные стандарты преподавания языков в систему образования», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Журналиста интересовало, актуален ли в КР переход с кириллицы на латинский алфавит.

«Насколько помню, этот вопрос поднимался еще на заре независимости республики. Но уже тогда мы сделали правильный выбор и не перешли на латиницу. Сейчас нет необходимости перехода на латиницу. Культурный и научный потенциал республики достиг определенных успехов в условиях, когда он опирался на кириллицу», — отметил президент Кыргызстана.