«Ата Мекен» не дает популистских обещаний. Так считает Омурбек Текебаев

Лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев оценил работу фракции в Жогорку Кенеше как достаточно эффективную.

По его словам, социалисты смогли бы сделать больше и реализовать все задуманное по пунктам. Тем более их предвыборная программа состояла из реальных, а не иллюзорных проектов, если бы не политические гонения. «Но самое основное, что мы заявляли в 2015 году, с чем шли на выборы, мы пострались исполнить. Самое последнее, когда политики раздают пустые обещания и спекулируют голосами электората», — сказал Омурбек Текебаев.

Отметим, что атамекеновцы раздали 92 обещания, а исполнили 4,35 процента.

От 24.kg. В 2016-м из-за принципиальных расхождений лидера партии Омурбека Текебаева с ныне бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым из альянса вылетели и оказались в непримиримой оппозиции. Далее активные критики режима Атамбаева — Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов — стали жертвами уголовного преследования. Омурбека Текебаева осудили по статье «Коррупция» и лишили мандата в 2017 году, Аида Салянова сдала мандат в 2018-м, не стала ждать, пока ЦИК исполнит решение суда. В 2019 году добровольно вышел из партии и сложил полномочия депутата Алмамбет Шыкмаматов.