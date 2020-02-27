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Власть

Премьер-министр и глава IFC обсудили будущее аэропортов Кыргызстана

Премьер-министр и региональный вице-президент Международной финансовой корпорации (IFC) обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в рамках проекта государственно-частного партнерства по модернизации и развитию аэропортов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

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Сегодня Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с вице-президентом по странам Латинской Америки и Карибского бассейна, Европы и Центральной Азии Международной финансовой корпорации (IFC) Джорджиной Бэйкер. Обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между Кыргызстаном и IFC для реализации экономических перспектив через развитие частного сектора, а также содействие новым инвестиционным проектам в различных сферах экономики.

Джорджина Бэйкер отметила, что делегация Международной финансовой корпорации прибыла в республику с целью изучения возможностей для расширения инвестиционного сотрудничества и внедрения новых финансовых инструментов взаимодействия.

Премьер-министр отметил вклад IFC в реализацию первого проекта государственно-частного партнерства в республике по организации центров гемодиализа, а также помощь в подготовке новых проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения и образования, которые имеют важное для нас значение.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы по передаче аэропорта «Манас» во внешнее управление.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул важность проекта для эффективной реализации потенциала Кыргызстана в создании регионального транзитного авиахаба, развития инфраструктуры аэропорта, создания условий для развития туризма и открытия новых международных направлений.

«Премьер-министр и региональный вице-президент IFC выразили уверенность в успешности совместного сотрудничества в этом направлении, учитывая большой опыт Международной финансовой корпорации по реализации идентичных проектов в сфере развития аэропортов в других странах», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144883/
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