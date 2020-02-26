Какая болезнь может помешать работе судьи, интересуются в Жогорку Кенеше

Парламент рассматривает во втором чтении поправки в Закон «О статусе судей».

Отмечается, что одна из норм предусматривает запрет на отправление правосудия, если судья слаб здоровьем. Нардепы поинтересовались, есть ли у разработчиков перечень заболеваний, которые не позволят судье исполнять свои обязанности.

«Мне кажется, это какая-то дискриминационная норма. Если у судьи, к примеру, артрит или он ходит плохо, он не сможет из-за этого заседать в суде? Тогда подготовьте список заболеваний, при наличии которых служитель Фемиды может быть отстранен», — сказал нардеп Дастан Бекешев, обращаясь к чиновникам правительства.

Он считает, если раньше не было такого пункта в законе, то зачем сейчас придумывать какие-то непонятные определения.

Его поддержали коллеги. Правительству предложено исключить эту норму.