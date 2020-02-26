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Власть

Претенденты в судьи Конституционной палаты не помнят, что указали в декларации

Депутат парламента Дастан Бекешев интересуется, сколько зарабатывает судья Конституционной палаты. Сегодня парламент рассматривает кандидатуры в члены КП КР, представленные президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Накануне их утвердил профильный комитет. Дастан Бекешев спросил, какой доход указали претенденты в декларациях за 2019 год.

Мукамбет Касымалиев ответил: за 2019 год он заработал около 1 миллиона сомов с учетом пенсии, а потратил — 200-300 тысяч, Меергуль Бабукеева и Латип Жумабаев признались, что не помнят данные, указанные в отчетах о доходах, и пообещали предоставить позже в письменной форме.

«А сколько, вообще, получает судья Конституционной палаты? И хватает ли этих денег?» — спросил Дастан Бекешев.

Кандидаты пояснили: примерно 40-45 тысяч сомов, иногда — 46 тысяч, и этого достаточно.

Напомним, на должности судей КП представлены Мукамбет Касымалиев, Меергуль Бобукеева и Латип Жумабаев.

Мукамбет Касымалиев и Меергуль Бобукеева в ноябре 2019 года были освобождены от должности судьи Конституционной палаты в связи с истечением семилетнего срока работы.

Латип Жумабаев в 2010-м возглавлял прокуратуру Оша. В 2013 году был прокурором Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144742/
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