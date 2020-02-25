Правительство будет жестко контролировать выдачу биометрических паспортов

«Правительство намерено держать под жестким контролем процесс выдачи биометрических общегражданских паспортов», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев во время внезапного посещения Центра обслуживания населения-2 в Бишкеке.

Глава правительства ознакомился со всеми этапами работы Центра обслуживания населения-2 и пообщался с гражданами, получающими здесь услуги.

«В ближайшее время мы ожидаем завершения судебного разбирательства по предыдущему тендеру. После этого будет объявлен тендер на закупку электронных бланков паспортов нового образца, выдача которых запланирована с 2021 года. Это решит многие проблемы, в том числе повысит уровень доверия других стран к нашим паспортам, к стране в целом», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер также осмотрел здание и ознакомился с деятельностью Государственного учреждения «Унаа», пообщался с посетителями, выслушал их жалобы и предложения. В основном они касались больших очередей из-за медленного обслуживания персонала, в том числе и коммерческих банков, которые принимают оплату за ту или иную услугу.

«Действительно, людей здесь много, а очереди большие. Необходимо эту проблему решать. Следует открыть больше окошек для обслуживания населения либо перемещать управление в другое, более просторное место. Само помещение неуютное и тесное. Элементарно нет освещения, в коридоре темно. Руководству необходимо разобраться в этом. Иначе здесь будут работать другие люди», — отметил глава правительства.