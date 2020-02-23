Праздник отваги, мужества и патриотизма. Президент о Дне защитника Отечества

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем защитника Отечества.

«Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества — праздником отваги, мужества и патриотизма. В этот день мы отдаем дань уважения памяти отцов и дедов, вписавших героические страницы в историю страны. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны. Сегодня мы чествуем тех, кто защищает Родину, охраняет мир и покой наших граждан. Мы благодарны всем, кто проходит суровые испытания военной жизни. Обеспечение безопасности будет и далее важнейшим приоритетом государственной политики, а профессия защитника Родины — не только необходимой, но и почетной. От всей души желаю всем кыргызстанцам здоровья, счастья и успехов. Пусть на нашей земле всегда будет мир и благополучие в каждом доме!», — говорится в тексте главы государства.