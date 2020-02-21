Выделить специальные квоты сиротам в университетах предложил депутат

Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев предлагает в университетах выделить специальные квоты сиротам. Об этом он заявил на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт».

Нардеп отметил, что за сирот несет ответственность государство.

«Они же сироты, их родители — государство. Может, уже возьмем эту ответственность? Нужно дать им достойное образование. Ведь есть квоты, которые можно получить. Всем известно, что по определенным квотам в вузы поступают дети чиновников. Необходимо предусмотреть сиротам возможность поступить на учебу в вузы вне конкурса», — сказал Марлен Маматалиев.

По данным Министерства труда и социального развития, в Кыргызстане полных сирот — 2 тысячи, полусирот — 17,5 тысячи.