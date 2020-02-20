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Власть

У Сооронбая Жээнбекова есть политическая воля. Президент о судебной реформе

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня после принесения присяги новых членов правительства выступает перед депутатами Жогорку Кенеша.

Он напомнил: присяга — это не пустой звук, и давший клятву член правительства должен понимать свою ответственность.

Далее глава государства остановился на актуальных вопросах: развитии регионов, борьбе с коррупцией, цифровизации, обеспечении населения питьевой водой, ирригации и особо отметил судебную реформу .

По словам президента страны, все чаще звучат заявления о повышении требований при отборе кандидатов в судьи.

«Некоторые судьи, уличенные в неблаговидных делах, отстранены от должности. На мой вопрос, что необходимо для обеспечения реформ, мне отвечали: политическая воля и денежные средства. На судебную реформу выделено 38 процентов от республиканского бюджета. Но за два года результат показал, что пока не установится достаточно добросовестное судейство, мы не достигнем успеха», — отметил глава государства.

У меня, как у главы государства, достаточно политической воли, и вопросы финансирования решаются неплохо. Но сколько бы мы ни потратили, у каждого свое понятие чести и совести.

Сооронбай Жээнбеков

Он подчеркнул, наряду с судебной реформой продолжается и борьба с коррупцией, и указал — только задержанием нечистоплотных на руку чиновников коррупцию не упразднить.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144166/
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