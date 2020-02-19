Спикер Жогорку Кенеша прибыл в Абу-Даби. Кто еще полетел с ним в ОАЭ

Делегация Жогорку Кенеша во главе с торага Дастанбеком Джумабековым прибыла с официальным визитом в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом сообщила пресс-служба ЖК КР.

По ее данным, в аэропорту делегацию встретил спикер Федерального национального совета ОАЭ Сакр Гобаш.

В ходе визита состоятся официальные переговоры Дастанбека Джумабекова со спикером Федерального национального совета ОАЭ Сакр Гобашом, в ходе которых стороны намерены обсудить дальнейшие шаги по углублению сотрудничества по всем направлениям.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Делегация Кыргызстана прибыла в Абу-Даби

Делегация Жогорку Кенеша прибыла в Абу-Даби из Саудовской Аравии, где находилась с официальным визитом.

В состав парламентской делегации вошли заместитель торага Мирлан Бакиров, депутаты Айбек Алтынбеков, Омурбек Бакиров, Акылбек Жапаров, Канатбек Исаев и Абдимуктар Маматов. Депутатов сопровождают заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев, заместитель министра экономики Султан Ахматов и заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Амангелди Исаев.