13:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Спикер Жогорку Кенеша прибыл в Абу-Даби. Кто еще полетел с ним в ОАЭ

Делегация Жогорку Кенеша во главе с торага Дастанбеком Джумабековым прибыла с официальным визитом в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом сообщила пресс-служба ЖК КР.

По ее данным, в аэропорту делегацию встретил спикер Федерального национального совета ОАЭ Сакр Гобаш.

В ходе визита состоятся официальные переговоры Дастанбека Джумабекова со спикером Федерального национального совета ОАЭ Сакр Гобашом, в ходе которых стороны намерены обсудить дальнейшие шаги по углублению сотрудничества по всем направлениям.

пресс-службы Жогорку Кенеша
Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Делегация Кыргызстана прибыла в Абу-Даби

Делегация Жогорку Кенеша прибыла в Абу-Даби из Саудовской Аравии, где находилась с официальным визитом.

В состав парламентской делегации вошли заместитель торага Мирлан Бакиров, депутаты Айбек Алтынбеков, Омурбек Бакиров, Акылбек Жапаров, Канатбек Исаев и Абдимуктар Маматов. Депутатов сопровождают заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев, заместитель министра экономики Султан Ахматов и заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Амангелди Исаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144086/
просмотров: 358
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты призвали правительство усилить работу на границе
На заседание Жогорку Кенеша пришли 30 депутатов. В повестке дня вопрос границ
Получилось! Спикер наконец правильно назвал город Франкфурт-на-Майне
Франкфурт-на-Майне. Дастанбек Джумабеков снова ошибся в произношении
В парламенте Кыргызстана назвали желающих занять пост спикера
Депутат не видит оснований для отставки спикера ЖК Дастанбека Джумабекова
События в Кой-Таше. Депутат об однобокости решения госкомиссии
События в Кой-Таше. Что вынес в розовом пакете Курсан Асанов, так и неизвестно
Жогорку Кенеш займется расследованием убийства Айеркена Саймаити
Даже дети говорят о коррупции. Депутатам стало смешно: довели ребенка до слез
Популярные новости
Назначен новый глава ГРС. Что о&nbsp;нем известно Назначен новый глава ГРС. Что о нем известно
Еще одна отставка? Министр транспорта и&nbsp;дорог готов покинуть пост Еще одна отставка? Министр транспорта и дорог готов покинуть пост
Кто возглавит ГРС? В&nbsp;списке претендентов нет Досалы Эсеналиева Кто возглавит ГРС? В списке претендентов нет Досалы Эсеналиева
Со&nbsp;склада в&nbsp;правительство. Что известно о&nbsp;новом полпреде Баткенской области Со склада в правительство. Что известно о новом полпреде Баткенской области
Бизнес
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
Обменяй старый смартфон на&nbsp;новый в&nbsp;O!Store Обменяй старый смартфон на новый в O!Store
19 февраля, среда
13:16
Спикер Жогорку Кенеша прибыл в Абу-Даби. Кто еще полетел с ним в ОАЭ Спикер Жогорку Кенеша прибыл в Абу-Даби. Кто еще полете...
13:13
В сквере микрорайона «Джал» Бишкека установили инсталляцию в виде юрты
12:52
О наименованиях улиц в Бишкеке поспорили депутаты БГК
12:39
Россия ввела полный запрет на въезд для граждан Китая из-за коронавируса
12:34
В Кыргызстане увеличивается количество нарушений грузоперевозок