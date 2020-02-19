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Власть

О наименованиях улиц в Бишкеке поспорили депутаты БГК

Депутаты БГК на сессии приступили к рассмотрению вопроса о наименовании вновь образованных улиц в Бишкеке.

Председатель коалиции большинства Жумабек Салымбеков предложил сразу перейти к проекту постановления без обсуждения вопроса. Однако депутат Канатбек Музуралиев возмутился и попросил разъяснить понятие «вновь образованные улицы».

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«У нас одни и те же улицы, один город, одна столица. Что значит «вновь образованные?» — спросил он.

Ему ответили, что отрезки некоторых улиц могут иметь разные названия, например, Жукеева-Пудовкина.

Тогда депутат возмутился, что улица Кокчетавская в проекте постановления на государственном языке названа Кокчетоо.

«Если бы этот вопрос обсуждался на коалиции большинства, то ошибки бы не было. А теперь предлагают принимать проект постановления, не вникая в его суть», — отметил Канатбек Музуралиев.

Депутат обратился к мэру, что докладчики готовятся неправильно.

«Сейчас здесь сидят представители молодежного парламента и слушают это. Нам стыдно должно быть», — сказал Канатбек Музуралиев.

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Его поддержал Эрнис Докенов, который напомнил, что по законодательству за основу берется документ на государственном языке, и попросил уделять этому вопросу больше внимания.

Вице-мэр Уланбек Азыгалиев попросил депутатов поддержать постановление.

«По некоторым улицам вопрос уже третий год рассматривается. Изначально вносили 96 улиц, там, где нет домостроений и входят в парковые зоны, — убрали, осталось 76. Жители не могут прописаться, участвовать в выборах, устроить детей в школы. Кроме того, сейчас идет перепись населения», — сказал он.

Депутат Базарбек Абдраев напомнил, что улицы в новостройках называют одинаково, добавляя только цифру.

Я понимаю, что нам нужно все утвердить, чтобы сделать перепись населения. Но так не должно быть, что девять улиц носят одно название и меняется только цифра. У меня уже голова кругом идет.

Базарбек Абдраев

Таалайбек Сариев добавил, что было бы неплохо, прежде чем присваивать улицам чьи-то имена, разъяснять, кто эти люди.

«Многие не знают, в честь кого названа его улица», — отметил он.

Депутат Алмаз Уланов заметил, что работа муниципалитетом в этом вопросе была проведена на скорую руку.

Вице-мэр Уланбек Азыгалиев сообщил, что все вопросы неоднократно обсуждались на комиссии по топонимике.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144079/
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