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Власть

В Кыргызстане увеличивается количество нарушений грузоперевозок

В Кыргызстане за 23 года Министерство транспорта и дорог получило $2 миллиарда 600 миллионов кредитов и грантов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил статс-секретарь ведомства Эркин Мамыркалиев.

По его словам, из этой суммы грантовые средства составляют 10-20 процентов, остальное — кредиты.

«В 2019-м штрафов наложено на сумму более 10 миллионов сомов. Составлено 4 тысячи административных протоколов. В прошлом году количество нарушений в сфере грузоперевозок увеличилось на 10 процентов», — сказал Эркин Мамыркалиев.

Отметим, что сегодня депутаты рассматривают вопрос внесения изменений в Кодекс «О нарушениях» и Закон «Об автомобильных дорогах».
Ссылка: https://24.kg/vlast/144078/
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