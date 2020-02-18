Министерство иностранных дел Таджикистана заявило, что высказывание главы управления МВД РТ по Согдийской области Абдулло Навджувонова — его личное мнение и оно не отражает позицию республики. Об этом сообщил сайт Asia-Plus.

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По словам главы МИД РТ Сироджиддина Мухриддина, генерал Навджувонов высказался не на официальном заседании, чтобы это приняли в качестве официальной позиции.

«Наша официальная позиция по всем пограничным вопросам излагается на заседаниях межправительственных комиссий двух стран. Только заместитель премьер-министра, который является председателем двусторонней комиссии со стороны Таджикистана, или МИД могут высказывать официальную позицию страны», — сказал Сироджиддин Мухриддин.

Ранее начальник согдийской милиции Абдулло Навджувонов заявил журналистам, что территория Баткенской области всегда была таджикской землей и там никогда не жили кыргызы. Это высказывание вызвало общественный резонанс. Генерала предложили объявить персоной нон грата в Кыргызстане.

Сегодня в Бишкеке прошел митинг с требованиями к Таджикистану высказать официальную позицию по заявлению генерала.