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Власть

В парламенте требуют наказать тех, кто слишком часто правит Налоговый кодекс

«Наверное, нужно наказать кого-то в правительстве за тот правовой беспредел, который устраивают», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев.

По его словам, кабинет министров постоянно говорит о фискализации, просит быстрее внести поправки в законодательство. Причем каждый раз депутатов просят как можно быстрее принять их.

«Нам говорят, что вот прямо завтра после принятия поправок все заработает. А потом проходит время и опять нужны правки. Например, в статьи 108 и 109 Налогового кодекса дважды в течение пяти месяцев вносили изменения, и сегодня опять в эти статьи вносят поправки. Ну сколько можно?» — заявил Дастан Бекешев.

Депутат предложил прописать норму, что изменения в Налоговый кодекс можно вносить не чаще, чем два раза в год. Его коллеги вообще предложили установить ограничение, что поправки возможны только один раз в пять лет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143982/
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