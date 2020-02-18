Еще раз о необоснованных проверках бизнеса силовиками напомнил президент

Как идет реализация решений Совета безопасности, состоявшегося 24 января 2020 года, президент вчера обсуждал с секретарем Совета безопасности Дамиром Сагынбаевым, генеральным прокурором Откурбеком Джамшитовым, министром внутренних дел Кашкаром Джунушалиевым и председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Бакиром Таировым.

Как подчеркивает пресс-служба главы государства, всем работникам правоохранительных органов указано на недопустимость нарушения служебной дисциплины и дискредитации системы органов правопорядка в целом.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что в ходе последней встречи с представителями бизнеса в рамках второго заседания комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию предприниматели озвучили вопросы, волнующие их.

Он отметил, что, несмотря на меры по созданию благоприятных условий для развития предпринимательства, не наблюдается ожидаемой активности бизнеса, что в том числе обусловлено и проведением необоснованных проверок, и давлением со стороны правоохранительных и проверяющих органов.

Правоохранительные и надзорные органы должны оказывать поддержку добросовестным предпринимателям и принимать соответствующие меры в случае выявления фактов незаконных проверок.

Президент еще раз потребовал принимать оперативные меры, направленные на пресечение незаконных действий сотрудников правоохранительных органов.