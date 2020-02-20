Только 8 процентов кыргызстанцев знают, как обратиться к Жогорку Кенешу

На сегодня только 8 процентов кыргызстанцев точно знают, как обратиться к парламенту, чтобы выразить мнение по какому-либо вопросу. Об этом свидетельствуют результаты опроса Международного республиканского института (МРИ).

Отметим, что 23 процента респондентов частично знают, как обратиться в Жогорку Кенеш. Но подавляющее большинство — 64 процента — не знают о возможностях общения с парламентом.

При этом 71 процент опрошенных признался, что у них нет необходимых знаний о работе парламента, чтобы эффективно с ним взаимодействовать.

Полностью осведомлены о работе Жогорку Кенеша оказались только 2 процента респондентов.

Международный республиканский институт (МРИ) провел традиционный опрос среди кыргызстанцев. В опросе участвовали 1 тысяча 483 человека со всей страны. Опрос проводили с 21 ноября по 3 декабря 2019 года.