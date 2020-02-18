В Кыргызстане политики и политические партии не слышат нужды и идеи женщин

Политики и политические партии не слышат нужды и идеи женщин, считают 64 процента кыргызстанцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Международного республиканского института (МРИ).

По сравнению с 2018 годом показатель вырос на 6 процентов. При этом на 4 процента — с 19 до 23 процентов — выросло число людей, которые абсолютно уверены, что политики не слышат женщин.

Ответы респондентов в зависимости от пола отличаются несильно. Согласны с утверждением 57 процентов мужчин и 71 процент женщин.

Если смотреть возрастной состав, то 63 процента людей в возрасте от 18 до 29 лет, 64 процента опрошенных от 30 до 49 лет и 68 процентов людей старше 50 лет согласны, что политики не слышат идеи женщин.

Международный республиканский институт (МРИ) провел традиционный опрос среди кыргызстанцев. В нем участвовали 1 тысяча 483 человека со всей страны. Опрос проводили с 21 ноября по 3 декабря 2019 года.