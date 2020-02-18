14:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В Кыргызстане политики и политические партии не слышат нужды и идеи женщин

Политики и политические партии не слышат нужды и идеи женщин, считают 64 процента кыргызстанцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Международного республиканского института (МРИ).

По сравнению с 2018 годом показатель вырос на 6 процентов. При этом на 4 процента — с 19 до 23 процентов — выросло число людей, которые абсолютно уверены, что политики не слышат женщин.

Ответы респондентов в зависимости от пола отличаются несильно. Согласны с утверждением 57 процентов мужчин и 71 процент женщин.

Если смотреть возрастной состав, то 63 процента людей в возрасте от 18 до 29 лет, 64 процента опрошенных от 30 до 49 лет и 68 процентов людей старше 50 лет согласны, что политики не слышат идеи женщин.

Международный республиканский институт (МРИ) провел традиционный опрос среди кыргызстанцев. В нем участвовали 1 тысяча 483 человека со всей страны. Опрос проводили с 21 ноября по 3 декабря 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143842/
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Партия «Мекеним Кыргызстан» впервые сделала публичное заявление
Выборы-2020. Мигранты смогут проголосовать, если встанут на консульский учет
Выборы-2020. Партии начали срочно перекрашивать, как старые заборы к празднику
Выборы-2020. Партия «Биримдик» впервые озвучила свою идеологию
Выборы-2020. Снизить избирательный порог до 7 процентов хотят депутаты
Против олигархов и бандитов. Жанар Акаев объяснил, почему опять идет на выборы
Дословно. Политолог Медет Тюлегенов
Выборы—2020. У Жанара Акаева нет новой партии
Выборы-2020. Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев создал новую партию
Большинство читателей 24.kg проголосовали бы за партию «Мекеним Кыргызстан»
Популярные новости
Статс-секретарем МИД стала чиновница без опыта в&nbsp;дипломатии. Все возмущены Статс-секретарем МИД стала чиновница без опыта в дипломатии. Все возмущены
Еще одна отставка? Министр транспорта и&nbsp;дорог готов покинуть пост Еще одна отставка? Министр транспорта и дорог готов покинуть пост
Кто возглавит ГРС? В&nbsp;списке претендентов нет Досалы Эсеналиева Кто возглавит ГРС? В списке претендентов нет Досалы Эсеналиева
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10-14 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 февраля
Бизнес
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
Обменяй старый смартфон на&nbsp;новый в&nbsp;O!Store Обменяй старый смартфон на новый в O!Store
Что происходит в&nbsp;ОсОО &laquo;Акнет&raquo; и&nbsp;почему хозяйственный спор интересует депутата Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
18 февраля, вторник
13:52
В Оше сгорела школа. Пожарные приехали на место через восемь часов В Оше сгорела школа. Пожарные приехали на место через в...
13:38
В роддоме № 6 скончалась молодая женщина, которая родила двойню
13:32
Мужчина отобрал у подростка телефон и 3 тысячи сомов. Его задержали
13:30
В Кыргызстане политики и политические партии не слышат нужды и идеи женщин
13:26
Бишкеку нужно 90 новых детсадов. В очереди стоят более 22 тысяч детей