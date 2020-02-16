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Власть

Кто возглавит ГРС? В списке претендентов нет Досалы Эсеналиева

Руководитель аппарата президента страны Досалы Эсеналиев опровергает, что ему предложено возглавить Государственную регистрационную службу. Об этом 24.kg он сообщил сам. 

По словам чиновника, такой вопрос вообще не поднимался и никогда не стоял на повестке дня. Он остается на своей должности главы аппарата Сооронбая Жээнбекова. 

Напомним, что Алмаз Мамбетов был уволен с поста председателя ГРС 13 февраля. Он проработал в должности менее одного года. Главой ГРС его назначили в апреле 2019 года после отставки Алины Шаиковой.

Вопрос, кто возглавит службу, пока остается открытым.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143751/
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