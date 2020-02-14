В энергетике нет реформ. За что досталось чиновникам отрасли от премьер-министра

В Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования прошло заседание по подведению итогов 2019 года. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев раскритиковал руководство ведомства за отсутствие кардинальных реформ в энергетике.

Глава правительства считает, что в ГСПЭН не хватает ни реальных предложений, ни конкретных шагов, способных поднять отрасль на новый этап развития.

«Каждый год мы констатируем, что у нас большие технические и коммерческие потери, но реальных шагов, нацеленных на изменение ситуации, не видно. Сколько лет мы говорим о развитии малой гидроэнергетики, но конкретного видения развития этого направления и планов работы не видно», — сказал он на коллегии Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования по итогам 2019 года.

В этом году ожидается маловодье, и нам как-то нужно выходить из этой ситуации. Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер отметил, что энергетика, промышленность и недропользование — это столпы экономики Кыргызстана.

«Но реальных предложений и шагов, способных поднять данные отрасли на новый этап развития, не хватает. Нет прозрачной работы, решительных и последовательных действий», — сказал он.

Глава кабмина потребовал внедрить новые принципы и механизмы управления с ужесточением исполнительской дисциплины.