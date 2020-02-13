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Власть

В Кыргызстане в 2019 году 46 подростков покончили жизнь самоубийством

В Кыргызстане в 2019 году 46 подростков покончили жизнь самоубийством. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Пархат Тулендыбаев.

Он напомнил, что 11 февраля в уличном туалете столичной школы № 16 нашли труп мальчика. Подросток повесился на шнуре от камеры видеонаблюдения.

«Это не единичный случай. Из 46 подростков, покончивших жизнь самоубийством, — 26 мальчиков и 20 девочек. Причины, по которым они идут на такие поступки, разные — нехватка родительского внимания и отсутствие любви. Многие дети живут у родственников, потому что их родители либо развелись, либо на заработках, у других ребят проблемы со сверстниками. Необходимо проводить и усилить работу по предотвращению и предупреждению подросткового суицида», — сказал Пархат Тулендыбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143490/
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