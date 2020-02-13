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Власть

Даже здороваемся по-разному. Депутат озаботился диалектами кыргызского языка

В Кыргызстане жители семи областей разговаривают каждый на своем диалекте. Об этом на заседании парламента заявил депутат Сайдулла Нышанов.

По словам нардепа, к нему обратились академики и доктора наук, которые озабочены тем, что у представителей каждой из семи областей свой язык.

«Для того чтобы сохранить кыргызский язык, необходимо говорить на одном, в том числе с трибуны Жогорку Кенеша. Мы даже поздороваться не можем на одном языке. Диалекты просматриваются у ведущих радио и телевидения. Все кыргызстанцы пусть говорят на одном языке. У себя дома они могут разговаривать на своем диалекте. Прошу на законодательном уровне этот вопрос решить», — сказал Сайдулла Нышанов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143488/
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Даже здороваемся по-разному. Депутат озаботился диалектами кыргызского языка