Даже здороваемся по-разному. Депутат озаботился диалектами кыргызского языка

В Кыргызстане жители семи областей разговаривают каждый на своем диалекте. Об этом на заседании парламента заявил депутат Сайдулла Нышанов.

По словам нардепа, к нему обратились академики и доктора наук, которые озабочены тем, что у представителей каждой из семи областей свой язык.

«Для того чтобы сохранить кыргызский язык, необходимо говорить на одном, в том числе с трибуны Жогорку Кенеша. Мы даже поздороваться не можем на одном языке. Диалекты просматриваются у ведущих радио и телевидения. Все кыргызстанцы пусть говорят на одном языке. У себя дома они могут разговаривать на своем диалекте. Прошу на законодательном уровне этот вопрос решить», — сказал Сайдулла Нышанов.