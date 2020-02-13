Ужесточить наказание за нападение на врачей и соцработников предлагает депутат

В Жогорку Кенеше предлагают ужесточить наказание за нападение, причинение легкого вреда здоровью представителям власти или работникам государственного органа во время выполнения ими профессиональных обязанностей. Соответствующие поправки в Кодекс о проступках вынесла на общественное обсуждение депутат Аида Исмаилова.

Она предлагает наказывать виновных штрафом в размере от 60 тысяч до 80 тысяч сомов или лишением свободы от шести месяцев до года.

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Как отмечается в справке-обосновании, действущее законодательство не предусматривает ответственности в части воспрепятствования законной профессиональной деятельности работников государственных органов.

«В то же время они, к примеру, врачи, фармацевты, педагоги и соцработники, при исполнении своих служебных обязанностей зачастую сталкиваются с противоправными действиями со стороны граждан», — говорится в документе.

Отметим, что с начала года в Кыргызстане произошло несколько нападений на медиков. В поликлинике Кара-Балты пациентка разбила стекло в двери кабинета врача. В конце января в родильном отделении Таласской областной объединенной больницы избили санитарку. В селе Жаны-Жер Сокулукского района бывший глава Центра общей врачебной практики напал на семейного врача.

А в Городской детской клинической больнице произошло два инцидента. Пациентка накинулась на врача за то, что та отказала в госпитализации ее ребенка с ангиной. До этого в социальных сетях появилось видео, где женщина с ребенком не согласна с назначенным лечением медиков и в грубой форме общается с персоналом клиники.