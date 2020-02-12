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Власть

Уволить главу «Кыргыз темир жолу» за сход вагонов требует депутат

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Бакыт Торобаев потребовал от руководства Министерства транспорта и дорог уволить директора ГП «Кыргыз темир жолу».

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Он напомнил, что в декабре 2019 года на участке железной дороги Рыбачье — Джель-Арык в Кеминском районе Чуйской области с рельсов сошли восемь грузовых вагонов.

«За это ЧП нужно уволить главу ГП «Кыргыз темир жолу». Что, если бы это произошло с пассажирским поездом? Почему никто не понес ответственность?» — возмутился Бакыт Торобаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143353/
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