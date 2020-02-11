Всемирные игры кочевников обсудили по телефону президенты Кыргызстана и Турции

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана и Турции.

По данным пресс-службы главы государства, Сооронбай Жээнбеков и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и ход реализации ранее достигнутых договоренностей.

Стороны также обсудили вопросы по подготовке и проведению четвертых Всемирных игр кочевников, проведение которых планируется в Турции в 2020 году. Они состоятся в турецком городе Бурсе.

Уже известно, что в программу игр будут включены семь национальных видов спорта Кыргызстана. А турнир по кок-бору на четвертых Всемирных играх кочевников пройдет по правилам федерации данного вида спорта Кыргызстана.