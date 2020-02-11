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Власть

Вероятные кандидаты на пост вице-премьера по силовому блоку

Сегодня вице-премьер-министр Жениш Разаков ушел в отставку. В правительстве и Жогорку Кенеше назвали троих наиболее вероятных претендентов на вакантный пост. 

По данным источников 24.kg, должность может достаться министру труда и социального развития Улукбеку Кочкорову. Его называют кандидатом № 1. Он служил в органах госбезопасности, уроженец Баткена и, будучи депутатом V созыва, часто поднимал приграничную тематику. 

Не исключено, что вице-премьером, курирующим силовой блок и приграничные вопросы, может стать полномочный представитель правительства в Баткене Акрам Мадумаров.

Кроме того, обсуждают также и кандидатуру заместителя секретаря Совбеза Омурбека Суваналиева. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/143294/
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Вероятные кандидаты на пост вице-премьера по силовому блоку