Вероятные кандидаты на пост вице-премьера по силовому блоку

Сегодня вице-премьер-министр Жениш Разаков ушел в отставку. В правительстве и Жогорку Кенеше назвали троих наиболее вероятных претендентов на вакантный пост.

По данным источников 24.kg, должность может достаться министру труда и социального развития Улукбеку Кочкорову. Его называют кандидатом № 1. Он служил в органах госбезопасности, уроженец Баткена и, будучи депутатом V созыва, часто поднимал приграничную тематику.

Не исключено, что вице-премьером, курирующим силовой блок и приграничные вопросы, может стать полномочный представитель правительства в Баткене Акрам Мадумаров.

Кроме того, обсуждают также и кандидатуру заместителя секретаря Совбеза Омурбека Суваналиева.