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Власть

Ситуацию в Кордайском районе обсудили президенты Кыргызстана и Казахстана

Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

По ее данным, главы государств обсудили сложившуюся ситуацию в Кордайском районе Казахстана.

Сооронбай Жээнбеков от имени народа Кыргызстана высказал соболезнования родным и близким погибших в результате событий в Кордайском районе и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызстан исторически оказывал и будет оказывать помощь братскому казахстанскому народу в трудные минуты.

Главы государств также обсудили перспективные вопросы двусторонней повестки дня.

По официальным данным властей РК, в беспорядках в селе Масанчи и других населенных пунктах участвовали почти 1 тысяча человек, погибли 11 граждан, 40 ранены, 50 задержаны. От поджогов пострадали более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля.

В Кордайском районе Казахстана введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143192/
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