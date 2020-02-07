Запретить спиртные напитки с именами героев эпоса «Манас» требуют активисты

Активисты предлагают запретить алкогольные напитки с именами героев эпоса «Манас». С такой инициативой они выступили на заседании фракции «Ата Мекен» Жогорку Кенеша.

Они отметили уникальность эпоса в мировой культуре и становлении кыргызской государственности.

«Манас — наше народное и культурное достояние. Последние два года выпускают спиртные напитки с названием «Манас» и «Бакай». Мы считаем это неуважением к баатыру и уникальному эпосу. Выпив это спиртное, человек может совершить разные преступления», — заявил манасчи Доолот Сыдыков.

По данным Министерства культуры, информации и печати, в Законе «Об эпосе Манас» нет запрета на названия товаров с его именем. Для использования имен героев и словосочетаний из эпоса необходимо одобрение специальной комиссии при Кыргызпатенте.