Председатели айыльных кенешей Кыргызстана будут получать зарплату

Председатели айыльных кенешей с населением более 20 тысяч человек будут получать фиксированный базовый оклад. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата правительства.

Постановлением кабмина утвержден перечень должностей в айыльных кенешах, замещаемых на оплачиваемой основе. Согласно документу, для председателей кенешей с населением более 20 тысяч человек учрежден фиксированный месячный базовый оклад. Кроме того, появится оплачиваемая должность ответственного секретаря для обеспечения деятельности айыльных кенешей с населением более 6 тысяч человек.

Заработные платы начнут выплачиваться для председателей местных кенешей с 1 июля 2020 года.

«Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что весь комплекс мер по развитию регионов имеет ключевое значение для правительства Кыргызстана. Поэтому оно добивается последовательной реализации всех инициатив для того, чтобы граждане на местах ощутили изменения», — говорится в сообщении.