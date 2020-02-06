США разработали новую стратегию по Центральной Азии

США опубликовали новую «Стратегию по Центральной Азии на 2019-2025 годы: Продвижение суверенитета и экономического процветания», в которой обозначены основные цели и направления сотрудничества с государствами региона.

Как отмечено в документе, Соединенные Штаты были в числе первых стран, приветствовавших независимость Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, и последние три десятилетия последовательно работали над обеспечением безопасности, развития и процветания каждого из государств.

Основной стратегический интерес США в регионе состоит в создании более стабильной и процветающей Центральной Азии, которая сможет:

— свободно решать политические, экономические интересы и интересы безопасности с различными партнерами на своих условиях;

— быть связана с мировыми рынками и открыта для международных инвестиций;

— получить сильные демократические институты, обеспечить верховенство закона и уважение прав человека.

Стабильная и безопасная Центральная Азия вносит непосредственный вклад в усилия США по противодействию терроризму, поддержке региональной стабильности, обеспечению энергетической безопасности и повышению экономического процветания.

«Новая центральноазиатская стратегия предполагает наличие некоторых констант из предыдущей стратегии в отношении ключевых событий в регионе: внутренний и трансграничный терроризм будет оставаться главной проблемой безопасности, а страны ЦА продолжат сталкиваться с угрозами стабильности, такими как радикальный экстремизм, незаконный оборот наркотиков и дезинформация», — говорится в документе.

Между тем США собираются сделать упор на сотрудничество в тех областях, где имеют сравнительные преимущества. В частности, для поощрения участия частного сектора и прозрачных государственных политик и правил, способствующих соблюдению международных стандартов, включая экологические гарантии.

Соединенные Штаты Америки будут работать с государствами Центральной Азии, чтобы повысить их устойчивость к краткосрочным и долгосрочным угрозам стабильности.

Кроме того, они намерены укреплять независимость стран ЦА от пагубных сил и развить политические, экономические отношения и отношения безопасности с Соединенными Штатами.

Основными целями США в регионе на последующие годы являются:

Поддержка и укрепление суверенитета и независимости государств Центральной Азии как в отдельности, так и в регионе. Сокращение террористических угроз в Центральной Азии. Расширение и содействие поддержанию стабильности в Афганистане. Поощрение взаимодействия между Центральной Азией и Афганистаном. Содействие реформам в сфере верховенства закона и соблюдения прав человека. Стимулирование инвестиций США в Центральную Азию и ее развитие.

«Эффективная реализация данной стратегии поможет обеспечить превращение ЦА в стабильный и безопасный регион, углубляющий свое взаимодействие с США. Мы поможем странам укрепить их экономический и политический суверенитет, развить их устойчивость и повысить готовность и способность сотрудничать друг с другом в областях, представляющих взаимный интерес», — отмечается в документе.

Успешное взаимодействие США в Центральной Азии будет продвигать наши интересы в области национальной безопасности и способствовать защите нашей родины, граждан и интересов за рубежом.

«Тесные отношения и партнерство со всеми пятью государствами будут способствовать продвижению ценностей Штатов и станут противовесом влиянию соседей по региону», — поясняется в документе.