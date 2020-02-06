Сооронбай Жээнбеков назвал первые достижения цифровизации

Переход всего общества на цифровизацию, не отставая от соседей, — это требование сегодняшнего дня. Это открывает для наших граждан новые, невиданные ранее возможности. Об этом на встрече с жителями Иссык-Атинского района заявил президент Кыргызстана.

Граждане перестанут мучиться, стуча в двери различных государственных органов, в надежде получить справку или другую информацию. Сооронбай Жээнбеков

Глава государства перечислил первые достижения политики цифровизации на сегодняшний день.

«К системе «Тундук» подключены 62 государственных органа и 28 коммерческих организаций. Перевод государственных услуг населению на электронный формат идет в быстром темпе. Через государственный портал стала доступной 191 государственная услуга. По проекту «Государство как платформа» внедрены 85 государственных услуг и сервисов. Таким образом, на сегодняшний день всего предоставляется 276 услуг и сервисов. 13 справок автоматизированы, в среднем 1,5 миллиона справок выдано в электронном формате. Между государственными органами в электронном виде проведено более 20 миллионов транзакций — обмена информацией, процесс их взаимодействия значительно ускорился. Понятно, в какой степени это сократило бюрократию, сэкономило время и бумагу», — рассказал глава государства.

Разрабатывается платформа «Санарип аймак», в ближайшее время эта система будет внедрена в работу каждого айыл окмоту.

Как внутри страны, так и во всех зарубежных учреждениях действует автоматизированная информационная система «Паспорт» и «Регистрация актов гражданского состояния».

Президент подчеркнул, что в рамках борьбы с коррупцией цифровизация является основным инструментом в деле сокращения человеческого фактора.