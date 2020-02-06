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Власть

Работает спустя рукава. Депутаты продолжают критиковать правительство

Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев раскритиковал правительство из-за ситуации на кыргызско-казахской границе и с введенными властями США ограничениями на выдачу виз.

По словам нардепа, кабмин работает спустя рукава.

«На границе с Казахстаном действительно есть проблемы и коррупция. А правительство заявило, что на границе наша продукция пропускается беспрепятственно. Но депутаты были свидетелями того, что груз нашего предпринимателя стоял там 20 дней. Бизнесмены терпят убытки», — сказал Бакыт Торобаев.

Он также затронул тему запрета на въезд в США гражданам Кыргызстана и упрекнул в этом кабмин.

«США ввели ограничения на въезд для наших граждан, потому что правительство зарекомендовало себя не с лучшей стороны. Тогда как президенты встречаются и решают проблемы границ, члены правительства сидят в кабинетах и обсуждают это на картах. Не мучает ли правительство наш народ?» — задался вопросом Торобаев.

Отметим, накануне депутат Наталья Никитенко заявила, что в обществе накопилась абсолютная усталость от кабмина Мухаммедкалыя Абылгазиева. Сам премьер-министр с этим не согласился.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142776/
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Работает спустя рукава. Депутаты продолжают критиковать правительство