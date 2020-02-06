Ряд чиновников президент привлек к дисциплинарной ответственности. За что?

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжения о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей ряда государственных органов.

За недостаточную работу по исполнению решения Совета безопасности «О мерах по цифровому развитию КР» от 14 декабря 2018 года привлечены к дисциплинарной ответственности:

— Улугбек Марипов, председатель Счетной палаты;

— Зайырбек Эргешов, директор Государственной комиссии по делам религий;

— Акылбек Султанов, председатель Национального статистического комитета;

— Бакытбек Сагынбаев, исполняющий обязанности директора Государственной кадровой службы.

Чиновникам глава государства вынес замечания.