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Власть

Ряд чиновников президент привлек к дисциплинарной ответственности. За что?

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжения о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей ряда государственных органов.

За недостаточную работу по исполнению решения Совета безопасности «О мерах по цифровому развитию КР» от 14 декабря 2018 года привлечены к дисциплинарной ответственности:

— Улугбек Марипов, председатель Счетной палаты;

— Зайырбек Эргешов, директор Государственной комиссии по делам религий;

— Акылбек Султанов, председатель Национального статистического комитета;

— Бакытбек Сагынбаев, исполняющий обязанности директора Государственной кадровой службы.

Чиновникам глава государства вынес замечания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142729/
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