Ряд чиновников президент привлек к дисциплинарной ответственности. За что?

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжения о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей ряда государственных органов.
За недостаточную работу по исполнению решения Совета безопасности «О мерах по цифровому развитию КР» от 14 декабря 2018 года привлечены к дисциплинарной ответственности:
— Улугбек Марипов, председатель Счетной палаты;
— Зайырбек Эргешов, директор Государственной комиссии по делам религий;
— Акылбек Султанов, председатель Национального статистического комитета;
— Бакытбек Сагынбаев, исполняющий обязанности директора Государственной кадровой службы.
Чиновникам глава государства вынес замечания.