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Власть

Спикер должен взять под контроль инцидент с Чолпон Джакуповой. Просьба депутата

Депутат парламента Мирлан Жеенчороев попросил спикера Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова обратить внимание на инцидент, произошедший на прошлой неделе на круглом столе правозащитников. Отметим, мероприятие организовала руководитель правовой клиники «Адилет», экс-депутат парламента Чолпон Джакупова.

По его словам, бывший коллега по ЖК Чолпон Джакупова провела круглый стол по обсуждению законопроекта об НКО, автором которого выступает депутат Бактыбек Райымкулов, но дискуссию попытались сорвать какие-то молодчики.

«Мы должны разобраться, что там произошло. Чолпон Идиновна обратилась в милицию и торага должен взять под контроль расследование», — подчеркнул Мирлан Жеенчороев.

Напомним, представители «Адилета» обратились в УВД Свердловского района Бишкека с требованием провести беспристрастное расследование и привлечь виновных к ответственности, а также обеспечить безопасность сотрудников правовой клиники в связи с озвученными в их адрес угрозами. Заявление зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Хулиганство» УК КР.

В милицию обратились и те, кого организаторы круглого стола считают провокаторами. Их заявление также зарегистрировано в ЕРПП УВД Свердловского района, и начато досудебное производство, но только по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках, а не УК КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142714/
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