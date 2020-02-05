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Власть

5 тысяч сомов получает библиотекарь. Глава Минкультуры не знает, как помочь

Парламентарии просят поднять зарплату библиотекарям. Об этом заявлено в Жогорку Кенеше в рамках обсуждения поправок в Закон «О библиотечном деле».

По словам нардепов, сотрудники книгохранилищ получают в среднем 5 тысяч сомов. На эти деньги жить невозможно.

Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов подтвердил, что в среднем руководитель библиотеки получает 7 тысяч сомов, а на местах сотрудники получают еще меньше — около 4 тысяч сомов.

«Вы сами смогли бы на такую сумму прожить?» — спросил чиновника депутат Эмиль Токтошев.

Азамат Жаманкулов признался, что нет, и добавил, что профильное ведомство делает все возможное, чтобы поднять жалование библиотекарей. Но что именно делает Минкультуры, он уточнить не смог.

Отметим, в Кыргызстане насчитывается более 1 тысячи библиотек различных типов и профилей. Библиотечный фонд республики составляет более 19 миллионов экземпляров книг и брошюр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142701/
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