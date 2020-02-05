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Власть

Депутат считает, что налоговиков нужно наделить дополнительными функциями

Депутат парламента Дастан Бекешев считает, что Налоговую службу нужно наделить дополнительными функциями, в частности, обязать регистрировать компании и фирмы.

Нардепы обсуждают поправки в Кодекс о нарушениях, согласно которым за предоставление Минюсту несвоевременных, недостоверных или неполных сведений фирма будет оштрафована. Административное наказание — штраф от пяти до десяти расчетных показателей (500-1000 сомов).

По словам Дастана Бекешева, на сайте Минюста и так часто размещается неправильная информация.

«К примеру, предприятие ликвидировано, а в реестре оно значится как действующее. ГНС тоже должна регистрировать компании, они же платят налоги, и штрафовать, если данные неточные», — отметил он.

Другой парламентарий Бактыбек Турусбеков спросил, коснется ли норма о штрафе некоммерческих организаций, если законопроект, обязывающий их отчитываться об источниках финансирования, будет принят. Представители Минюста ответили утвердительно. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/142696/
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