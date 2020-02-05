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Власть

Канат Исаев согласен, что в обществе есть усталость от правительства

«Говорить сейчас об отставке правительства несвоевременно», — заявил 24.kg депутат Жогорку Кенеша Канат Исаев, комментируя высказывание своей коллеги Натальи Никитенко.

Однако он согласен с тем, что кабинет министров Мухаммедкалыя Абылгазиева не дорабатывает, и объяснил в чем.

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Сегодня парламент утвердил на должности вице-премьер-министра и главы МЧС Эркина Асрандиева и Замирбека Аскарова.

«Эркин Асрандиев будет курировать вопросы ЕАЭС, поэтому я и попросил главу правительства озадачить нового зама решением проблем, которые возникли еще до него. За два года Армения увеличила внутрисоюзную торговлю на 52 процента, а мы всего на 8,6 процента. Это говорит о том, что кабмин не использует возможности интеграционного объединения. Значит, надо договариваться, ездить, находить общий язык с партнерами. Но этого же не происходит», — сказал Канат Исаев.

Что же касается общих настроений, не могу не признать, что в обществе есть усталость и недовольство правительством. В том числе по нашей работе в ЕАЭС.

Канат Исаев

Депутат считает, что отправлять в отставку премьер-министра сейчас нерационально.   

«До парламентских выборов осталось немного времени. К тому же большая часть министров уже поменялась. Пусть уж лучше постараются повысить качество исполнения своих обязанностей», — считает Канат Исаев.

Отметим, сегодня нардепы раскритиковали премьера и заявили, что «в обществе накопилась абсолютная усталость от правительства».
Ссылка: https://24.kg/vlast/142684/
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