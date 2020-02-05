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Власть

Михаил Халитов: В правительстве нет креатива, оно работает по старой модели

«Правительство Кыргызстана сегодня работает ровно по той модели, которая была 30 лет назад. Она давно себя исчерпала», — заявил 24.kg президент ассоциации «Горный кластер» Михаил Халитов, комментируя высказывание депутата Жогорку Кенеша Натальи Никитенко.

Напомним, парламентарий уверена, что в обществе накопилась абсолютная усталость от кабмина Мухаммедкалыя Абылгазиева. Сам глава правительства с этим не согласился.

Михаил Халитов уверен, что на самом деле в словах нардепа есть большая доля правды.

«От этого состава кабмина ожидали чего-то нового, но этого не произошло. Сегодня мир меняется. Процессы ускоряются, запросы общества растут. А мы просто не успеваем реагировать на изменения. Сегодня в правительстве нет креатива, каких-то идей для изменения ситуации. Даже если есть желание что-то изменить, то никто не знает, как это сделать», — подчеркнул он.

Кабмин пытается показать, что владеет ситуацией, управляем процессами. Однако все видят, что на самом деле он ничем не управляет.

Михаил Халитов 

«Да, правительство рассказывает, что делает. Но этот пиар порой абсурдный. Нет даже понимания того, как преподнести имеющиеся достижения. Еще одна черта нынешнего кабмина в том, что он абсолютно не самокритичен. Это правительство провалило реализацию двух указов президента о развитии регионов. На дворе февраль, и нет даже намека на то, что что-то делается для реализации третьего указа», — отметил эксперт.

Кабмин все время говорит о росте ВВП, экономики, сборе налогов, открытии нескольких тысяч рабочих мест. Однако все видят, что эти цифры только на бумаге.

Михаил Халитов
Ссылка: https://24.kg/vlast/142679/
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