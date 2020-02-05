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Власть

На работу не ходят. Премьер-министра слушают всего 30 депутатов

В парламент прибыл глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев, чтобы представить на посты вице-премьера и главы МЧС Эркина Асрандиева и Замирбека Аскарова. Однако в зале присутствуют всего 30 депутатов.

24.kg
Фото 24.kg

По словам Кенжебека Бокоева, это демонстрирует отношение парламента к правительству. Он также отметил, как нардепы могут обсуждать кандидатов в члены кабмина, если нет кворума? Спикер Дастанбек Джумабеков парировал: кто посчитал нужным, тот пришел и участвует в обсуждении.

В итоге депутаты продолжили рассматривать претендентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142666/
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