На работу не ходят. Премьер-министра слушают всего 30 депутатов

В парламент прибыл глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев, чтобы представить на посты вице-премьера и главы МЧС Эркина Асрандиева и Замирбека Аскарова. Однако в зале присутствуют всего 30 депутатов.

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По словам Кенжебека Бокоева, это демонстрирует отношение парламента к правительству. Он также отметил, как нардепы могут обсуждать кандидатов в члены кабмина, если нет кворума? Спикер Дастанбек Джумабеков парировал: кто посчитал нужным, тот пришел и участвует в обсуждении.

В итоге депутаты продолжили рассматривать претендентов.