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Власть

За прямую трансляцию с судебного заседания через интернет выступает Минюст

Министерство юстиции инициирует поправки в действующее законодательство, которые позволят организовать прямую трансляцию с любого открытого судебного заседания через интернет.

Юристы ведомства подготовили изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Административно-прецессуальный кодекс и закон о Верховном суде и местных судах.

Как рассказали 24.kg в парламентском комитете по конституционному законодательству и госустройству, поправки ставят целью восполнить пробел в процедуре получения разрешения суда для организации прямой трансляции судебного заседания в сети Интернет.

Минюст также предлагает изменить процедуру взимания госпошлины в судах. Если ранее ее сумма определялась от суммы иска, то сейчас юристы настаивают на том, чтобы ее размер определялся исходя из оспариваемой в жалобе суммы.

По данным депутатов, парламент также рассмотрит инициативу Минюста об упразднении межрайонных судов. Вместо них предлагается ввести институт административных судов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142622/
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