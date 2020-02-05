За прямую трансляцию с судебного заседания через интернет выступает Минюст

Министерство юстиции инициирует поправки в действующее законодательство, которые позволят организовать прямую трансляцию с любого открытого судебного заседания через интернет.

Юристы ведомства подготовили изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Административно-прецессуальный кодекс и закон о Верховном суде и местных судах.

Как рассказали 24.kg в парламентском комитете по конституционному законодательству и госустройству, поправки ставят целью восполнить пробел в процедуре получения разрешения суда для организации прямой трансляции судебного заседания в сети Интернет.

Минюст также предлагает изменить процедуру взимания госпошлины в судах. Если ранее ее сумма определялась от суммы иска, то сейчас юристы настаивают на том, чтобы ее размер определялся исходя из оспариваемой в жалобе суммы.

По данным депутатов, парламент также рассмотрит инициативу Минюста об упразднении межрайонных судов. Вместо них предлагается ввести институт административных судов.