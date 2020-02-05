Ограничения на визы в США. Что пообещал глава ГРС Дональду Лу

Глава Государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Кыргызстане Дональд Лу обсудили вопросы, связанные с визовыми ограничениями для граждан КР.

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Как сообщили в ведомстве, Алмаз Мамбетов проинформировал американского дипломата о ходе работ по введению в КР биометрических паспортов.

По мнению чиновника, за последние годы проведена большая работа по искоренению всевозможных условий и факторов, способствующих незаконной выдаче паспортов. Он рассказал Дональду Лу о функционировании автоматизированных информационных систем (АИС), которые исключают возможность документирования гражданина без посещения территориального отдела паспортизации. При приеме документов в обязательном порядке идет идентификация по биометрическим данным отпечатков пальцев и сличения биометрики лица.

Глава ГРС обещает скорейшее разрешение вопроса по внедрению в КР биометрических паспортов.

Посол отметил, что американская сторона понимает всю сложность сложившейся ситуации по проведенным конкурсным торгам на закупку бланков биометрических паспортов.

Дональд Лу вновь прояснил, что власти США ввели ограничения только на иммиграционные визы и грин-карты (Diversity Visa), и отметил, что ограничения не распространяются на выдачу неиммиграционных виз для иных целей, таких как туризм, бизнес, а также студенческих виз и виз для обменных программ.

Посол заверил о готовности оказать необходимую помощь в решении вопросов, связанных с вводом биометрических паспортов, и отметил, что американская сторона заинтересована в скорейшем разрешении этого вопроса.

Ранее Алмаз Мамбетов пообещал, что с 1 января 2021 года кыргызстанцы получат новые биометрические общегражданские паспорта.

Напомним, что в мае 2019 года Межрайонный суд Бишкека отменил победу в тендере по закупке бланков для биометрических загранпаспортов. Постановлением суда решение о победе ЗАО Garsu Pasaulis в тендере на производство новых биометрических паспортов для Кыргызстана признано недействительным. В связи со скандалом кыргызстанцы остались без биометрических паспортов.