Глава ЕЭК в Бишкеке. Упор на снятие барьеров и развитие интеграции

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Михаил Мясникович находится в столице Кыргызстана с первым официальным визитом в статусе председателя коллегии Евразийской экономической комиссии.

«На встрече обсудили ключевые направления текущей деятельности Евразийского экономического союза и основные приоритеты дальнейшего развития интеграционного объединения. Мухаммедкалый Абылгазиев уделил особое внимание вопросам качественной реализации подходов к устранению барьеров на рынке ЕАЭС. Обсуждены вопросы по усилению наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии и проект документа, определяющего стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», — говорится в сообщении.

Кандидатуру Михаила Мясниковича главы государств Евразийского экономического союза утвердили 20 декабря 2019 года. В предыдущие годы он занимал должности председателя Совета республики Национального собрания Беларуси, премьер-министра, главы администрации президента, руководителя Национальной академии наук. К обязанностям главы ЕЭК Михаил Мясникович приступил 1 февраля 2020 года.