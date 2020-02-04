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Власть

Глава ЕЭК в Бишкеке. Упор на снятие барьеров и развитие интеграции

Фото пресс-службы правительства. Встреча Мухаммедкалыя Абылгазиева и председателя ЕЭК Михаила Мясниковича

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Михаил Мясникович находится в столице Кыргызстана с первым официальным визитом в статусе председателя коллегии Евразийской экономической комиссии.

«На встрече обсудили ключевые направления текущей деятельности Евразийского экономического союза и основные приоритеты дальнейшего развития интеграционного объединения. Мухаммедкалый Абылгазиев уделил особое внимание вопросам качественной реализации подходов к устранению барьеров на рынке ЕАЭС. Обсуждены вопросы по усилению наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии и проект документа, определяющего стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», — говорится в сообщении.

Кандидатуру Михаила Мясниковича главы государств Евразийского экономического союза утвердили 20 декабря 2019 года. В предыдущие годы он занимал должности председателя Совета республики Национального собрания Беларуси, премьер-министра, главы администрации президента, руководителя Национальной академии наук. К обязанностям главы ЕЭК Михаил Мясникович приступил 1 февраля 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142596/
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