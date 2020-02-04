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Власть

Кыргызстан установил дипотношения со страной с населением 10 тысяч человек

Установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Республикой Науру. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.

По его данным, совместное коммюнике подписали постоянные представители Кыргызстана и Науру при ООН Миргуль Молдоисаева и Марлен Мозес.

Науру — карликовое государство на одноименном коралловом острове в западной части Тихого океана площадью 21,3 квадратных метра и населением около 10 тысяч человек.

В документе отмечено, что стороны установили дипломатические отношения, руководствуясь принципами и целями Устава ООН и международного права, уважения национального суверенитета и территориальной целостности государства, невмешательства во внутренние дела государств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142580/
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