В Жогорку Кенеше вступились за Бекешева и потребовали извинений от налоговиков

Депутаты Жогорку Кенеша требуют извинений от Государственной налоговой службы из-за ошибок в декларации коллеги Дастана Бекешева. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике заявил парламентарий Акылбек Жапаров.

Нардеп напомнил, что именно Государственная налоговая служба отвечает за прием и обработку деклараций. Следовательно, ГНС должна минимизировать влияние человеческого фактора при заполнении ЕНД.

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«Если вы не можете наладить связь с ГРС, банковскими учреждениями и другими органами, депутаты не виноваты. Допустивших ошибку в декларации надо уволить. Вы понимаете, на кого замахнулись? Я так говорю не только потому, что Дастан Бекешев — заместитель председателя комитета. Вам должно быть стыдно, что пытаетесь заработать на нем очки», — возмутился Акылбек Жапаров.

Заместитель председателя ГНС Искендер Асылкулов заявил, что ведомство не разглашало информацию о недочетах в декларации Дастана Бекешева. Налоговая служба дала объяснения после заявления депутата в социальных сетях.

Дастан Бекешев потребовал наказать налоговиков за приписку сведений в его декларации. В ГНС в ответ на обвинения заявили, что он указал неполные сведения в декларации о доходах за 2018 год.