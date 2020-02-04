16:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В Жогорку Кенеше вступились за Бекешева и потребовали извинений от налоговиков

Депутаты Жогорку Кенеша требуют извинений от Государственной налоговой службы из-за ошибок в декларации коллеги Дастана Бекешева. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике заявил парламентарий Акылбек Жапаров.

Нардеп напомнил, что именно Государственная налоговая служба отвечает за прием и обработку деклараций. Следовательно, ГНС должна минимизировать влияние человеческого фактора при заполнении ЕНД.

Читайте по теме
В Генпрокуратуру передали материалы по проверке деклараций более 70 депутатов

«Если вы не можете наладить связь с ГРС, банковскими учреждениями и другими органами, депутаты не виноваты. Допустивших ошибку в декларации надо уволить. Вы понимаете, на кого замахнулись? Я так говорю не только потому, что Дастан Бекешев — заместитель председателя комитета. Вам должно быть стыдно, что пытаетесь заработать на нем очки», — возмутился Акылбек Жапаров.

Заместитель председателя ГНС Искендер Асылкулов заявил, что ведомство не разглашало информацию о недочетах в декларации Дастана Бекешева. Налоговая служба дала объяснения после заявления депутата в социальных сетях.

Дастан Бекешев потребовал наказать налоговиков за приписку сведений в его декларации. В ГНС в ответ на обвинения заявили, что он указал неполные сведения в декларации о доходах за 2018 год.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142575/
просмотров: 372
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане изменили форму Единой налоговой декларации
Депутат Тынчтыкбек Конушбаев скрыл от налоговой доли в пяти компаниях
Калькулятор для заполнения декларации появится на сайте Налоговой службы
В Кыргызстане предлагают обучать детей с ОВЗ в обычных школах
Стартовала кампания по приему Единой налоговой декларации по итогам 2019 года
Дастан Бекешев о странных нововведениях в Правила дорожного движения
Чиновник айыл окмоту катается на дорогом внедорожнике по Дубаю. Откуда деньги?
Декларация Искендера Матраимова. Депутат прокомментировал публикации в СМИ
Искендер Матраимов опять не указал бизнес супруги в своей декларации
В МВД ответили депутату: расследовать факты DDoS-атак на СМИ не будут
Популярные новости
Посол США прокомментировал визовые ограничения для граждан Кыргызстана Посол США прокомментировал визовые ограничения для граждан Кыргызстана
Ограничения на&nbsp;визы в&nbsp;США. Что ответил Майк Помпео Чингизу Айдарбекову Ограничения на визы в США. Что ответил Майк Помпео Чингизу Айдарбекову
Решение по&nbsp;визам нанесло &laquo;чувствительный урон&raquo; кыргызско-американским отношениям Решение по визам нанесло «чувствительный урон» кыргызско-американским отношениям
Посол, чиновник, арестант. Куда исчезают критики власти в&nbsp;Кыргызстане Посол, чиновник, арестант. Куда исчезают критики власти в Кыргызстане
Бизнес
Все ради абонентов. В&nbsp;компании &laquo;Акнет&raquo; подвели итоги работы за&nbsp;2019 год Все ради абонентов. В компании «Акнет» подвели итоги работы за 2019 год
ИПОТЕКА 15: &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; объявил о&nbsp;запуске новой акции ИПОТЕКА 15: «Халык Банк Кыргызстан» объявил о запуске новой акции
Ядерная медицина&nbsp;&mdash; надежный союзник в&nbsp;борьбе с&nbsp;онкологическими заболеваниями Ядерная медицина — надежный союзник в борьбе с онкологическими заболеваниями
Банку &laquo;Бай Тушум&raquo; 20&nbsp;лет. Курс на&nbsp;новые продукты и&nbsp;рост капитала Банку «Бай Тушум» 20 лет. Курс на новые продукты и рост капитала
4 февраля, вторник
16:31
В 200 миллиардов 379 миллионов сомов оценили активы энергокомпаний Кыргызстана В 200 миллиардов 379 миллионов сомов оценили активы эне...
16:20
ДТП с участием четырех машин. Один пострадавший скончался, трое — в больнице
16:16
Дело Курсана Асанова. В чем подозревается экс-замминистра внутренних дел
16:11
В Бишкеке презентовали дорожную карту по улучшению качества воздуха в столице
16:01
«Дордой» выиграл первый тур чемпионата Кыргызстана по хоккею