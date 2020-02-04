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Власть

Чтобы жертвы не боялись. Статьи УПК о насилии в семье надо конкретизировать

Конкретизировать основания, на которых подозреваемый в совершении семейного насилия может быть задержан на 48 часов предлагает депутат Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашова. Соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс вынесены на общественное обсуждение.

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Как отмечается в справке-обосновании, в 2017 году принят Закон «Об охране и защите от семейного насилия», в котором предусмотрено, что в отношении лица, совершившего семейное насилие, возможно применение задержания в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

«С 1 января 2019 года действуют новые Кодекс о проступках и Уголовно-процессуальный кодекс, в которых существенным образом изменился порядок регистрации и разрешения обращений/заявлений граждан по фактам семейного насилия. Так, первый содержит два состава преступлений, непосредственно связанных с семейным насилием — статья 75 «Насилие в семье» и статья 76 «Неисполнение условий временного охранного ордера», — говорится в документе.

При этом задержание лица, подозреваемого в совершении проступка, может применяться в исключительных случаях.

Однако в нормативных правовых актах, инструкциях, постановлениях пленумов Верховного суда не содержится никаких пояснений относительно того, что можно считать исключительным случаем.

«Данный факт оказывает ключевое влияние на принятие решения о том, чтобы не применять задержание к семейным насильникам. Мониторингом установлено: в 16 процентах случаев после выдачи охранного ордера насильники продолжили насилие, есть случаи, когда пострадавшие получили более серьезные травмы, чем до приезда милиции», — говорится в документе.

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Депутат отмечает, что домашнее насилие складывается из ряда активных действий виновного: издевательств, угроз, побоев, оскорблений, унижений и прочего, которые, как правило, растянуты во времени.

«Жертвы порой не могут обратиться за помощью, поскольку боятся увеличения агрессии со стороны насильника. Часто дебошир находится в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому задержание и доставление такого лица может не только сбить накал агрессии, но и утихомирить его на период до 48 часов», — отмечается в справке-обосновании.

Задерживать предлагается в случах, если имеется реальная угроза жизни и здоровью потерпевшего и других членов семьи, если подозреваемый находится в состоянии алкогольного и других видов опьянения и представляет угрозу, если есть основания, позволяющие предположить, что подозреваемый продолжит совершать издевательства, угрозы, побои, оскорбления, унижения в отношении потерпевшего и других членов семьи или приравненных к ним лиц.

Напомним, по данным МВД, в 2019 году зафиксировали 8 тысяч 159 заявлений по фактам семейного насилия. Из них 554 заявления направлены в суд, а по 7 тысячам уголовное производство прекращено, поскольку потерпевшие написали встречные заявления. Сейчас на рассмотрении 560 фактов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/142473/
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